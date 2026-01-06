俳優・草刈正雄の次女で、女優の草刈麻有が撮影ショットを披露した。６日までにインスタグラムを更新。星の絵文字を添え、ブラックドレスでポーズを取った。父に似た美形ぶりにフォロワーは「この世で１番美しいです！！」「金八先生の頃からずっと大好きです」「お父さんにもお母様にも似てますね」「髪の毛下ろしてるのも凄く似合いますね」と絶賛した。麻有の父は草刈正雄で、母は元モデルの大塚悦子さん、姉はタレントの