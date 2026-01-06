ラグビーの元日本代表でリーグワン東京サントリーサンゴリアスでプレーする鹿児島実業高校出身の中村亮土選手が、今シーズン限りで引退することがわかりました。 中村亮土選手は、鹿児島市出身の34歳です。鹿児島実業高校に入学後にラグビーを始め、花園の全国高校ラグビー大会に2度出場しました。帝京大学でも主将を務め、大学選手権で4連覇しました。 2014年に社会人の名門、サント