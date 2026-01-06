大雪に関する早期天候情報 東北、北陸、東海、関東甲信の一部 気象庁は、東北、北陸、東海、関東甲信の一部で降雪量が「かなり多くなる見込み」として「大雪に関する早期天候情報」を発表しました。 早期天候情報は、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。 東北、北陸、東海、関東甲信の一部では、1月12日（月）ごろから、降雪