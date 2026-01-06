屋久島町で消防の仕事始め行事「出初め式」がありました。 屋久島町安房の河川敷などで行われた消防出初め式には、屋久島町消防団に所属する8つの分団などおよそ230人が参加しました。 6日は、消防車両によるパレードの後、地元の幼稚園児による実際のポンプを使った消火活動や、救助活動などが披露されました。 （屋久島町消防団 坂野修三団長）「地元になればなるほど消防団は必要、今いる団員みんなで力を合わせてやっ