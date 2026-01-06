JR高松駅午前11時すぎ 6日午前、鳥取と島根で最大震度5強を観測する地震が発生しました。岡山県と香川県でも震度4を観測し、交通機関に影響が出ています。 6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震が発生しました。岡山・香川では、岡山市、高松市などで最大震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。 交通機関への影響（岡山） この地震で岡山県内の交通機関に影響が出ていま