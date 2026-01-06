６日朝の県内は強い寒気と放射冷却の影響で厳しい冷え込みとなり上田市菅平では氷点下13.9度と寒い朝となりました。6日午前7時ごろの上田市菅平高原。5日夕方から降り積もった雪が朝日に照らされて輝いていました。6日朝の菅平の最低気温は氷点下13.9度で最も寒い時期を下回りました。6日午前9時までの24時間降雪量は14センチ。住民や観光客は朝から雪かきに追われていました。東京から「結構今ウエアとか着てるんですけど寒いです