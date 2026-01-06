山形県内の小学校で1月6日から冬休み明けの始業式が始まりました。山形県鶴岡市の小学校では、子どもたちが元気に登校し、冬休みの思い出を振り返りました。県教育委員会によりますと、6日は県内の小学校5校で始業式が行われました。このうち鶴岡市の大山小学校ではけさ、全校児童が体育館に集まり始業式に臨みました。式の後、子どもたちは教室に戻り、冬休みの宿題を提出した後、休みの間に練習した書初めをしました。6年生「（