冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、山形県内は各地で雪となっています。気象台は1月6日夕方にかけ大雪による交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。山形地方気象台によりますと東北地方の上空およそ5000メートルにはマイナス36度以下の寒気が流れ込んでいて山形県内各地で雪となっています。6日午前10時現在の各地の積雪は大蔵村肘折で1メートル65センチ、鶴岡市櫛引と新庄で53センチ、米沢で31センチなどと