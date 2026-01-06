新春恒例の「東京消防出初式」が行われ、伝統の「はしご乗り」が披露されました。地上6メートルの高さで次々と技を決める「はしご乗り」。江戸時代の火消しの伝統を受け継ぐものです。きょう午前、東京・江東区で行われた「東京消防出初式」には、はしご車や消防ヘリなど100台を超える車両が登場し、東京消防庁の職員などおよそ3000人が参加しました。東京消防庁市川博三 消防総監「我々、消防の使命は都民の生命・身体・財