大分県日出町では、いま一足早く菜の花が満開を迎えています。 一面に鮮やかな黄色の絨毯が広がっているのは日出町の大神ファームです。 大神ファーム 大神ファームではおよそ2000平方メートルの敷地に毎年、早咲きの品種およそ3万本を植えていていま満開となっています。 訪れた人たちは一足早い、春らしい風景を思い思いに楽しんでいました。 ◆訪れた人は「まだ寒いけど春が確実に