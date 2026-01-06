プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手などが大分県佐伯市で自主トレを行っています。 佐伯市で6日から自主トレを開始したのは福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手や、大分市出身で横浜DeNAベイスターズの梶原昂希選手。それに北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手などです。 柳田選手はキャンプインに向けた自主トレを毎年、佐伯市で行っていて今回で4回目です。 6日はウォ