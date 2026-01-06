ダンス＆ボーカルグループBUDDiiSが公式サイトで、メンバーのSHOOT（森愁斗）さんが、右腕を骨折していたことがわかり療養することを発表しました。【写真を見る】【 BUDDiiS・森愁斗】骨折・療養を公表「右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」公式サイトの発表によるとSHOOTさんは、1月4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の公演企画コーナーで負傷。医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断