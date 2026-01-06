広末さんに罰金70万円の略式命令です。去年4月、静岡県掛川市の新東名高速道路で大型トレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、過失運転傷害の罪に問われていた俳優の広末涼子さんに対し、掛川簡易裁判所が罰金70万円の略式命令を出していたことが分かりました。略式命令は先月23日付で、きょうまでに広末さん側に通告したということです。