試合前に、大谷翔平（左）とあいさつするツインズのミゲル・サノー＝2021年5月、アナハイム（共同）中日は6日、新外国人選手として米大リーグ通算164本塁打を誇るミゲル・サノー内野手（32）＝196センチ、126キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。背番号は23。得点力不足解消の起爆剤として期待され、球団を通じ「持っている全てを出してチームの勝利に貢献する」などとコメントした。ドミニカ共和国出身で、2015年にツ