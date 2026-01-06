グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「仕事始め」と報告し、無防備な自撮り動画を公開した。【映像】瀬戸環奈のおでこを出した自撮りやセクシーショット身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それからおよそ3カ月後の2025年1月28日には、セクシー女優として衝撃のデビューを