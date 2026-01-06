今回は、不倫とモラハラで妻を苦しめた夫の末路についてのエピソードを紹介します。離婚後、待っていた厳しい現実とは…「職場の後輩の女子社員と不倫し、後輩から『早く奥さんと別れてよ！』『じゃないと別れてやる』と言われ、妻に『離婚したい』と伝えました。妻は承諾しましたが、俺の母親が息子を勝手に家から連れ出したことから、離婚の際にいろいろ揉めることになり、俺は妻に親権を取られ、接近禁止令も申し立てられました