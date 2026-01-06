新春を祝おうと「古町芸妓」が新潟市の神社を参拝し、舞を披露しました。あでやかな踊りを披露したのは古町芸妓です。新潟市中央区の古町神明宮では境内に芸事を司る神が鎮座していることなどから毎年、古町芸妓が「新春の舞」を奉納しています。芸妓たちは正月にちなんだかんざしや梅の柄の着物を身に着け3つの演目を披露。また、神社を参拝してことし1年の芸事の上達やお座敷文化の発展を祈願しました。〈古町芸妓咲也子さん〉