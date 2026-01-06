大井川鐵道（静岡県島田市）は5日、「12系客車」を使用した夜行列車ツアーを実施すると発表しました。開催日は2026年1月17日（土）と31日（土）。昭和の旅情を再現。「座席」で過ごす夜汽車の旅今回のツアー最大の魅力は、かつて日本各地を走っていた「夜行座席急行」の雰囲気を体験できること。使用車両は、国鉄時代の情緒を色濃く残す「12系客車」。牽引機には特急色の電気機関車「ED31 4」が抜擢されました。【参考】元西武の電