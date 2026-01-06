★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２人工知能 ３半導体 ４防衛 ５レアアース ６ペロブスカイト太陽電池 ７宇宙開発関連 ８地方銀行 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０データセンター みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」がランキング首位に輝いている。 生成ＡＩの進化スピードがここにきて一段と加速してい