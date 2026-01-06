バリュークリエーションが大幅高で５日続伸している。５日の取引終了後、プロクレアホールディングス傘下の青森みちのく銀行と「空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定」を締結したと発表しており、好感されている。 バリューＣは不動産の解体ＤＸプラットフォーム「解体の窓口」を運営し、老朽不動産の所有者に対して最適な解体業者の選定をサポートすることで解体費用の削減を