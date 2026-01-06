かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手コ・ウソクが、再びマイナー契約を結びMLBデビューの夢を追うことになった。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式『MiLB.com』によると、コ・ウソクは昨年12月17日（日本時間）、デトロイト・タイガースとマイナーリーグ契約を結んだ。タイガースはコ・ウソクをAAAのトレド・マッドヘンズに配属した。同球団は昨年、コ・ウソクがシーズン