佐久間大介（Snow Man）が自身のXを更新。宮田俊哉（Kis-My-Ft2）との自撮り2ショットを公開した。 【写真】お年玉を持った佐久間大介と宮田俊哉の2ショット ■佐久間大介「わざわざポチ袋まで」。宮田俊哉からのお年玉に歓喜 1月4日から7日の4日間に渡り、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の名古屋公演（バンテリンドーム ナゴヤ）を開催中のSnow Man。佐久間は、その2日目終了後に「#SnowMan_DomeTour_ON_名古屋2日