６日朝早く、山鹿市の国道で大型トレーラーが歩道橋に衝突する事故があり、トレーラーの運転手が死亡しました。 事故があったのは、山鹿市石の国道3号です。６日午前4時半ごろ、付近の住民から「大型トレーラーの単独事故です。歩道橋にぶつかっています。」と110番通報がありました。警察によりますと、福岡方面へ走行していたコンテナ型の大型トレーラーが反対車線にはみ出