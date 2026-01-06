高市早苗首相は6日の自民党役員会で、近日中に韓国の李在明大統領とイタリアのメローニ首相が来日する予定だと明らかにした。首相は「自由と民主主義の価値観を共有する国同士、信頼関係を深めていく」と意義を強調した。鈴木俊一幹事長が記者会見で内容を説明した。