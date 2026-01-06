歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。「自分の好きな曲のベスト10」の中の1曲を明かした。松山は「みんなに聴いてもらいたい。彼の曲は音程、声の大きい小さい、いい声か悪い声か。すべて乗り越えて、心に何か安心させるような、生きててよかったね〜って思うような」と切り出し、ルイ・アームストロングの代表曲「この素晴らしき世界」を放送した。さらに「いい曲だわな〜。（