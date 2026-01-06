MLBのトロント・ブルージェイズの公式Xが岡本和真選手加入により普段と違う装いになっています。ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す巨人・岡本選手が日本時間5日、ブルージェイズと契約合意に至ったと発表しました。岡本選手の加入に合わせ、ブルージェイズの球団公式Xでは岡本選手について連続で投稿されています。2023年のWBC決勝アメリカ戦でホームランを放った場面や巨人時代の試合で当時ロッテの佐々木朗希投手(現ド