Ｆ１レッドブルで来季リザーブドライバーを務める角田裕毅（２５）に２０２７年のハース入りが浮上していることに小松礼雄代表が言及した。専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」によると、２６年シーズンに向けてトヨタがタイトルパートナーに就任し関係を強化したハースは、オリバー・ベアマン（英国）が２７年シーズンにリザーブドライバーを務めていたフェラーリに復帰する可能性が指摘されている。そこで空いたシート