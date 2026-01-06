2026年の年頭にあたり、LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・CEO / 弁護士の角田望氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。AIエージェントによる産業革命前夜としての2025年2025年は、AIエージェント元年との呼び声高く始まりました。実際、大規模言語モデル（LLM）の急速な進化により、社会はAIによる変革を確信した一年となり