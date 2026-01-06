【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの最上もがが1月4日、自身のInstagramを更新。手作りのお雑煮を披露し、反響が寄せられている。【写真】36歳元アイドル「具だくさんで美味しそう」大根など入った雑煮◆最上もが、手作りのお雑煮公開最上は「今年も諸事情で娘と2人きりのお正月」「お雑煮だけつくりました！おいしい」とつづり、写真を投稿。かつおぶしがかかり、大根やえのき、おもちなど具だくさんのお雑煮を披露している。