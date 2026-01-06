前の市長、太田寛さんの死去に伴い、今月11日に告示される安曇野市長選挙に立候補を予定している中山栄樹さんが6日、政策を発表し、「太田市政を引き継いでいきたい」と抱負を語りました。安曇野市長選挙へ向けて政策を発表したのは、すでに立候補を表明している中山栄樹さん（73）です。中山さんは去年11月に急性心臓死で亡くなった前の市長、太田寛さんのもとで副市長を務めていました。太田さんが掲げていた理念も引き継ぎなが