浜松市天竜区で年末から年始にかけて親子のサルに襲われ計11人がけがをした問題で、5日、子ザルが捕獲されたのに続き、6日昼前に親ザルも捕獲されました。浜松市によりますと、12月31日から4日までに浜松市天竜区の上野地区と両島地区で親子とみられるサル2匹が住民の足などをかんだり引っかいたりするなどして計11人がけがをしたということです。市や猟友会などでは、4日からわなを仕掛けたり麻酔銃を使った捕獲を試みていました