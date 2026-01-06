2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。皇室部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/06/29）。【実際の写真】「ピンクのワンピース姿で…」結婚当日の朝、家族とあいさつを交わす紀子さま＊＊＊きょう6月29日、秋篠宮ご夫妻が結婚35周年を迎えられた。1990年の結婚当時、秋篠宮さまは24歳、紀子さまは23歳。2人はどのように出会われ、将来を決めたのか。紀子さまのご両親が秘