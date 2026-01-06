6日（火）日本海側では夕方にかけて積雪が増えるでしょう。北風が冷たく真冬の寒さになりそうです。＜6日（火）の天気＞冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側では広く雪が降っています。雪の降り積もっているところでは、交通障害や屋根からの落雪にお気をつけください。午後は西から冬型がゆるみ、雪のエリアは次第に狭まる見込みです。山陰や北陸では徐々に日差しが戻り、夕方以降は北日本でも雪のやむところが多くな