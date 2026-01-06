元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が3日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。男性人気がないと感じていると明かした。「意外と男性人気が最近ないなと感じていて。たぶん怖いと思われてる」と切り出した。続けて「いろいろ怒られそうみたいな印象があるみたいなんですけど。でも私、正直、本当に好きな人には何も言わないタイプ。あとは人にそんなに興味ない」と