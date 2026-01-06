東急田園都市から見える「広大な田園地帯」に新道東京から川崎・横浜の北部を貫く東急田園都市線。沿線は都市化しており、その路線名とは裏腹に「田園」風景がみられるのはわずかです。そのうちの一つ、横浜市北部の田園地帯に、まもなく新道が開通します。【これはいい道！】開通する「川崎町田線（恩田）」の状況（地図／写真）場所は田奈駅（青葉区）の北側、恩田川沿いの田園地帯の際を進む県道「川崎町田線」のバイパス約