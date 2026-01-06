【あったかギア＆グルメ最前線】一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。＊＊＊＜Part 1＞家電・日用品まずは生活の基盤作りに不可欠な「家電・日用品」からチェックしていこう。第一に重視すべき点は、暖房・保温・防寒といった“あったか”機能性。ここに挙げるどれかひと