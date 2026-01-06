米グーグルは、ラスベガスの巨大球体型アリーナ「Sphere（スフィア）」で「Android XR」のプロモーションを開始した。 世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」の開催にあわせたもので、AIモデル「Gemini」によるXR体験の拡張をアピールする。 Android XRは次世代のウェアラブルデバイスを対象としたOS。周囲の状況把握とGeminiを組み合わせることで、アプリの新たな利用