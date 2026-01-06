山形市の４０代男性が去年９月、インスタグラムで株式に関する広告をクリックしたことをきっかけに、現金あわせておよそ１７６７万円をだましとられる詐欺被害にあいました。 【写真を見る】実在する女性経済評論家になりすましたLINEを登録40代男性が1767万円の詐欺被害2つの詐欺に同時進行でだまされる（山形） 警察によりますと山形市の４０代の男性は去年９月、インスタグラムを利用中に株式に関する広告をクリックし、