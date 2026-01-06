東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせた累計入園者数が1月6日、9億人に到達。運営するオリエンタルランドが同日発表しました。1983年4月15日の東京ディズニーランド開園から42年266日目での到達となります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】1983年の東京ディズニーランド、2001年の東京ディズニーシー開園以降、東京ディズニーリゾートは国内外から多くのゲストを迎えてきました。2022年2月26日