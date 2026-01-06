１月６日、鳥取県と島根県で最大震度５強を観測する強い地震があり、山陽新幹線は全線で運転を見合わせています。６日午前１０時１８分ごろ島根県東部を震源とする強い地震があり、島根県松江市などで震度５強を観測しました。鳥取県との県境にある兵庫県の新温泉町でも揺れが続きました。（浜坂漁協職員）「この事務所も揺れましたね。速報がどんどん来るのでどうなるか心配なところはありますけども」（兵庫・新温泉町