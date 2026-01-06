雲仙市で小中学生による恒例の書き初め大会が開かれました。 半紙の上でのびのびと筆を動かす子どもたち。 書き初め大会は、日本の伝統文化への理解を深めてもらおうと、雲仙市南串山町で毎年行われている恒例行事で今回で33回目です。 町内の小・中学生あわせて約50人が参加しました。 （児童） 「うまくできた。いつもガタガタなっているのでゆっくり丸く書けるよう頑張った」 作品は23日から町内のハ