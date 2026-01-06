和歌山市の弁護士の男が、依頼人が受け取るはずの金を横領したとして逮捕されました。男は「繰り返し横領していた」と話しているということです。逮捕されたのは和歌山市十番丁で「矢田法律事務所」を営む弁護士の矢田裕己容疑者（４１）です。警察によりますと矢田容疑者は去年１１月、土地の売買に伴って、土地の買主から振り込まれた約５１２万円を、売主らに分配せず、横領した疑いがもたれています。１月５日に矢田容