近年、浜岡原発の再稼働に容認を示す声が増えてきていた地元自治体の住民からは、今回の発表に「信頼を失う」などと厳しい声が聞かれます。地元・御前崎市民（50代）「安全第一ですから、あってはいけないことすぎて、残念なのが正直な答えですね」地元・御前崎市民（30代）「いつ地震が来るのか分からない中で、この地域は原発も海もあって、地震となると皆さん不安なので、そこで不正があるとちょっと心配になる」地元からは今後