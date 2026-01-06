元NMB48の小嶋花梨（26）がきょう6日から、ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00〜8：00※関西ローカル）の火曜日コメンテーターに就任した。【番組カット】おき太くんと2ショット！火曜日コメンテーターに就任した小嶋花梨小嶋は2019年より同番組のリポーターとして出演しており、番組が開催するイベント『おは朝パーク』でも活躍するなど、すでに“おは朝ファミリー”だったが、今回、火曜日コメンテーターに抜