昨日（1月5日）夜、熊本県内の経済界のリーダーが会する「新年祝賀会」が熊本市で開かれました。 【写真を見る】半導体で注目 “熊本の経済圏”「チャンスとリスクある」経済界のリーダー集まり新年祝賀会 この祝賀会は、熊本経済同友会と熊本商工会議所が合同で開催したものです。 熊本経済同友会の笠原慶久代表幹事は、「半導体関連業界をはじめとし、熊本が注目されているからこそのチャンスとリ