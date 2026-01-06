明治安田J3リーグ、ロアッソ熊本が新チームで今年初めての練習を行いました。 【写真を見る】ロアッソ熊本 新監督とともにチーム始動初練習で汗流す 記者「昨シーズンJ3に降格してしまったロアッソ熊本ですが、新たな監督のもとで新生ロアッソが始動します」 大分をJ3からJ1昇格まで導いた片野坂知宏監督の新体制で挑む今シーズン。 攻撃の主軸を担っていた選手など昨シーズンから12人