俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。父の面影を感じさせるビジュアルが印象的なショットを公開した。【写真】「この世で1番美しいです!!」父・草刈正雄の面影を感じさせる次女・麻有の妖艶ショット麻有は、両肩を出した黒の衣装をまとい、長い髪を優雅になびかせアンニュイな表情や、クールな眼差しでカメラを見つめる妖艶なショットなど、3枚の写真をアップしている。こ