東京消防庁の出初め式で披露された伝統のはしご乗り＝6日午前、東京都江東区新春恒例の東京消防庁の出初め式が6日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開かれた。消防職員や消防団員ら約2900人が参加し、首都直下地震による火災発生や建物倒壊を想定した消火・救助訓練を実施した。市川博三消防総監は「誰もが安心して暮らせるため、災害対応力の向上に全職員一丸となって取り組む」と述べた。訓練では、ドローンで災害現場の状