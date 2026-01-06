この記事の画像を見る『ゆきのひのたんじょうび』や『あめのひのおるすばん』など、やわらかな色彩で美しい花、かわいい動物、愛らしい子どものしぐさや日常をとらえ続けた絵本画家・いわさきちひろの生涯が学習まんがになりました。■まんがだから読みやすくわかりやすい！ 幼いころから絵を描くことが好きで、才能にも恵まれたちひろでしたが、長女で家を継ぐ役目があったため、一度は絵の道に進むことを諦めます。しかし、