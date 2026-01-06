【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの清水みさとが1月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】49歳吉本芸人の美人妻「表情似てる」夫婦2ショット◆高橋茂雄＆清水みさと夫婦、シンガポールショットを披露清水は「シンガポールで大笑い初め」とつづり、高橋との写真を投稿。ワイングラスを傾けながら、笑顔を見せる2人の姿を披露している。◆清